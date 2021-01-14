Войти
Российская газета

Машина "на стероидах": Stern оценил российскую БМПТ "Терминатор"

414
0
0
Алексей Моисеев
Алексей Моисеев.

Западные СМИ дали высокую оценку российской боевой машине поддержки танков "Терминатор". При этом отмечается, что эта разработка не имеет аналогов на Западе.

Немецкий Stern образно называет БМПТ "бронемашиной на стероидах" и сравнивает ее с футуристической техникой из фильмов о Терминаторе.

Как пишет издание, у российского "Терминатора" отсутствует основное вооружение классического танка - длинноствольная пушка, но при этом имеются противотанковые управляемые ракеты, 30 мм пушки и 7,62 мм пулемет. А сама машина отличается высокой маневренностью и может разгонятся до 60 км/час.

"Терминатор" создан с учетом реального боевого опыта. Его основная задача - поддерживать танки и пехоту во время городских боев. Дело в том, что в условиях плотной застройки обычные танки испытывают серьезные трудности и становятся легкой мишенью. А маневренный и обладающий мощным вооружением "Терминатор" способен эффективно действовать в городе и уничтожать там противника, не имеющего собственной тяжелой техники. При этом колесный вариант БМПТ сделает эту машину еще более маневренной и боеспособной.

Как пишет Stern "Терминатор" имеет все основания для того, чтобы стать экспортным бестселлером.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Похожие новости
16.05.2019
Главная оружейная выставка Белоруссии открывается в Минске
27.09.2013
Урал – родина «Терминаторов»
27.09.2012
Бронетанковая техника УВЗ на выставке в ЮАР
01.09.2011
Россия продала Казахстану боевые машины поддержки танков
07.06.2011
Винтокрылый "Терминатор"
08.07.2010
Чего боятся танки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400