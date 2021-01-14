Машина "на стероидах": Stern оценил российскую БМПТ "Терминатор"

Западные СМИ дали высокую оценку российской боевой машине поддержки танков "Терминатор". При этом отмечается, что эта разработка не имеет аналогов на Западе.

Немецкий Stern образно называет БМПТ "бронемашиной на стероидах" и сравнивает ее с футуристической техникой из фильмов о Терминаторе.

Как пишет издание, у российского "Терминатора" отсутствует основное вооружение классического танка - длинноствольная пушка, но при этом имеются противотанковые управляемые ракеты, 30 мм пушки и 7,62 мм пулемет. А сама машина отличается высокой маневренностью и может разгонятся до 60 км/час.

"Терминатор" создан с учетом реального боевого опыта. Его основная задача - поддерживать танки и пехоту во время городских боев. Дело в том, что в условиях плотной застройки обычные танки испытывают серьезные трудности и становятся легкой мишенью. А маневренный и обладающий мощным вооружением "Терминатор" способен эффективно действовать в городе и уничтожать там противника, не имеющего собственной тяжелой техники. При этом колесный вариант БМПТ сделает эту машину еще более маневренной и боеспособной.

Как пишет Stern "Терминатор" имеет все основания для того, чтобы стать экспортным бестселлером.

Михаил Русин