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РИА Новости

Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки

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Танк
Танк.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Брянском государственном техническом университете (БГТУ) разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники с применением проволоки, технологией заинтересовались предприятия "оборонки", сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия. Технология разработана в БГТУ совместно с ФПИ и передана российским предприятиям – производителям бронетехники", - рассказали в организации.

В фонде отметили, что новая технология существенно снижает затраты метала при производстве бронелистов и при этом обеспечивает повышение их прочности по сравнению со сталью, изготовленной стандартным методом проката. Кроме того, такая броня легче на 15-30 процентов.

По данным ФПИ, интерес к разработке проявил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Прочность и удельная масса брони имеют на сегодняшний день ключевое значение в связи с высоким бронепробитием современных противотанковых средств поражения.

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Страны
Россия
Компании
ФПИ
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