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Российская газета

На Камчатке атомные подлодки оказались блокированы льдом

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K-456_Tver_project-949A
Атомный подводный крейсер К-456 «Тверь» ("Вилючинск", "Касатка"). Проект 949А "Антей". Источник: shtillshtill.livejournal.com.

На Камчатке из-за сильных морозов, которые держатся уже неделю, замерз лед в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. На помощь пришли ледоколы, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа ТОФ.

Массивы льда толщиной более 60 сантиметров заблокировали возможность судоходства в акватории. Ледокол и буксиры отряда вспомогательных судов ТОФ войск и сил на Северо-востоке России обкололи лед на площади более 40 квадратных километров в Авачинской бухте, в том числе в районе линии мысов Скалистый - Безымянный.

Как отмечает ТОФ, чтобы обеспечить безопасную навигацию, в случае необходимости до конца зимы суда вспомогательного флота сделают более 100 выходов.


Анна Бондаренко

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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