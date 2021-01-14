Войти
Интерфакс-АВН

Гранатометчики приступили к отработке навыков на полигонах Дальнего Востока

457
0
0
АГС-17
Военнослужащий с АГС-17.
Источник изображения: www.bratishka.ru

Благовещенск. 13 января. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Сборы гранатометчиков Восточного военного округа (ВВО) стартовали на 16-ти полигонах, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономной области, сообщает в среду пресс-служба округа.

"Половина занятий с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" будет проведена в темное время суток с применением приборов ночного видения. Завершатся сборы соревнованием на точность поражения мишеней", - говорится в сообщении.

Практические занятия включают разведку, определение видов целей и расстояния до объектов. Среди задач также уничтожение бронетехники условного противника на максимальной дальности и живой силы выстрелами с взрывателем мгновенного действия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.01.2020
Гранатометчики поразили три тысячи целей с 3D-эффектом
09.12.2019
В соединение ЮВО под Волгоградом поступил новейший электронный стрелковый тренажер
18.06.2019
Совместные тренировки военных начались в рамках учений "Славянское братство" в Сербии
03.07.2018
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
21.06.2018
Более 2 тыс. гранатометчиков участвуют в сборах на полигонах ВВО в восьми регионах
12.11.2012
Цивилизованные способы утилизации не прижились в Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400