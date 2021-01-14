Гранатометчики приступили к отработке навыков на полигонах Дальнего Востока

Благовещенск. 13 января. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Сборы гранатометчиков Восточного военного округа (ВВО) стартовали на 16-ти полигонах, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономной области, сообщает в среду пресс-служба округа.

"Половина занятий с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" будет проведена в темное время суток с применением приборов ночного видения. Завершатся сборы соревнованием на точность поражения мишеней", - говорится в сообщении.

Практические занятия включают разведку, определение видов целей и расстояния до объектов. Среди задач также уничтожение бронетехники условного противника на максимальной дальности и живой силы выстрелами с взрывателем мгновенного действия.