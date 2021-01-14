В России разработали гермокамеру для испытаний приборов в космосе

Предполагается, что она будет прикреплена к модулю орбитальной станции

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) получила патент на экспериментально-испытательную установку для испытаний приборов и устройств в космических условиях. Об этом говорится в патенте, содержание которого распространено Федеральным институтом промышленной собственности.

"Предлагаемая установка содержит гермокамеру, гермокрышку с иллюминатором, вакуумнооткачную систему, натекатель для подачи инертного газа, индикатор давления, фрагмент скафандра (ФС), ТВ-регистратор и устройства фиксации исследуемых объектов", - говорится в документе.

Как уточняется в патенте, установка может использоваться для исследований, экспериментальной отработки и испытаний приборов и устройств, предназначенных для эксплуатации в космических условиях.

Предполагается, что гермокамера со встроенным в ее днище фрагментом скафандра будет прикреплена к модулю орбитальной станции. Внутри фиксируются исследуемые объекты. Изучать их можно будет в нескольких режимах: в воздушной среде, в нейтральной среде (при полной откачке и заполнении гермокамеры инертным газом), при забортном давлении (путем полного вакуумирования через клапан сброса).

"Исследования объектов и процессов может быть проведено в автоматическом режиме или дистанционно", - отмечается в патенте. Визуальные наблюдения можно проводить через иллюминатор в гермокрышке.

Преимуществом использования устройства, говорится в патенте, является практически неограниченные время для выполнения целевых задач, ресурс состояния микрогравитации и возможности вакуумирования гермокамеры, а также постоянная готовность к работе и бережное расходование запасов газа на борту.