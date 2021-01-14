В России разработали мобильную гермокабину для работы на Луне

Устройство оснащено блистерами, иллюминаторами, баллоном кислорода и инструментами

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) запатентовала устройство для выполнения ручных операций на поверхности других планет и в опасных газовых и жидких средах. Об этом говорится в патенте, содержание которого распространил Федеральный институт промышленной собственности.

"Группа изобретений относится к средствам и методам выполнения ручных операций в вакууме, на поверхности планет, в опасных газовых и жидких средах и т.п.", - говорится в документе.

Устройство состоит из обитаемой гермокабины, функционального блока, средств вакуумирования, гермокрышки с фрагментом скафандра. Они устанавливаются на колесную ходовую платформу со средствами регулировки по вертикали. Гермокабина оснащена блистерами и иллюминаторами, баллоном кислорода, инструментами.

Устройство может использоваться для выполнения ручных работ космонавтами-операторами в рамках эксплуатации и ремонта объектов инфраструктуры, в том числе "на поверхности Луны, Марса и других астрономических тел, а также в наземных и подводных условиях".

Как уточняется в патенте, в гермокабине создается требуемое давление, после чего в нее могут перейти космонавты, закрыв за собой гермокрышку. Затем кабина отстыковывается от модуля и направляется к месту проведения работ. Один из космонавтов наполовину находится в гермокабине, наполовину - во фрагменте скафандра, с помощью которого он выполняет работы, оператор находится внутри гермокабины и по указаниям корректирует положение устройства. После завершения работ гермокабина вновь стыкуется с базовым модулем.

Несмотря на прогнозируемую роботизацию и развитие 3D-технологий, говорится в патенте, объекты инфраструктуры потребуют постоянного сопровождения и поддержки. "Вполне ожидаемо, что на поверхности Луны появятся полупромышленные технологические установки, минифабрики, мелкомасштабные химические производства ("эмбрионы"), где будут реализовываться технологические процессы, предварительно апробированные в лабораторных и экспериментальных условиях на Земле", - отмечается в документе.