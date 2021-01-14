ЕС определяет свою космическую стратегию

Брюссель. 13 января. ИНТЕРФАКС - Наступивший год станет определяющим для космической стратегии Европейского союза, но, чтобы преодолеть огромные проблемы и уменьшить риски, нужно найти ресурсы, сломать табу и укрепить сотрудничество, заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

"Условия реализации (новой космической программы - ИФ) еще обсуждаются, но я уверен, что в ближайшие недели мы сможем определить путь вперед, чтобы обеспечить преемственность программ и современное, гибкое, эффективное управление", - сказал он, представляя во вторник (по европейскому времени) основные пункты будущей политики ЕС в области космоса на 13-й Европейской космической конференции.

Представленная им стратегия включает четыре основных измерения: объединение программ "Галилей" (Galileo) и "Коперник" (Copernicus), обеспечение безопасной цифровой связи для будущего, стратегическую автономию в запусках и управлении космическим движением, превращение Европы в центр космического предпринимательства.

В частности, решено начать запуск спутников системы "Галилей" второго поколения уже в 2024 году (а не 2025-2026). Об этом будет объявлено до конца месяца. Второе поколение, по словам Бретона, будет "настоящим технологическим прорывом", особенно в области защищенной навигации и устойчивости к возникающим угрозам.

"Галилей" - одна из мировых навигационных систем, наряду с российской ГЛОНАСС, американской GPS и китайской Beidou.

Что касается "Коперника", то Европейское космическое агентство (ЕКА) уже представило для него 6 новых миссий, например, мониторинг CO2 и наблюдение полярных зон земной поверхности.

"Однако бюджетные реалии будут накладывать некоторые ограничения на нашу способность выполнять на этапе разработки все эти задачи одновременно", - предупредил Бретон.

В части "безопасной цифровой связи для будущего" он призвал срочно разработать проект третьей инфраструктуры помимо Galileo & Copernicus. С ее помощью ЕС обеспечит доступ к высокоскоростному широкополосному интернету всем и каждому, избежит зависимости от разрабатываемых за пределами ЕС проектов, перенесет ЕС в квантовую эру, обеспечив квантовую шифрованную связь на любые случаи, включая массированные атаки на интернет.

Комиссар ЕС сообщил, что несколько недель назад начато исследование защищенной космической системы связи. Выбранный консорциум из европейских производителей спутников, операторов связи и поставщиков пусковых услуг изучит план развития этого проекта. Первые отзывы ожидаются в апреле этого года.

Стратегическая автономия ЕС в космосе - это не вопрос выбора, заявил Бретон. Речь идет не о закрытии дверей для партнеров, а о снижении зависимости от третьих стран. Первый элемент - это пусковая установка. Космическая политика невозможна без автономного доступа в космос.

Второй элемент стратегической автономии Европы - это управление космическим трафиком. В этом, считает Бретон, ЕС должен стать "надежным партнером в рамках сбалансированного сотрудничества с США, которое еще предстоит создать". Важно избежать ситуации, когда технологические стандарты для работы в космосе устанавливаются без ЕС.

Говоря о Европе как мировом центре космического предпринимательства, комиссар ЕС призвал страны союза избегать дублирования, укреплять координацию.

"Космический сектор переживает быстрый и глубокий процесс индустриализации того же масштаба, что и автомобильная промышленность. Делать космос стало дешевле. Это хорошая новость, но она также призывает к адаптации всех нас, как государственные органы, так и промышленность", - отметил он.