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ТАСС

Гендиректор ключевого предприятия по разработке РЛС досрочно покинул свой пост

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Кирилл Макаров
Кирилл Макаров.
Источник изображения: НПК "НИИДАР"

Новым главой "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" стал Юрий Аношко

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генеральный директор "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (НИИДАР) Кирилл Макаров досрочно покинул свой пост, новым главой предприятия назначен Юрий Аношко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "НПК "НИИДАР" Макарова Кирилла Владимировича с 30 декабря 2020 года (последний рабочий день в должности - 30 декабря 2020 года). Назначить Аношко Юрия Геннадьевича на должность генерального директора ОАО "НПК "НИИДАР", - говорится в документе, где также отмечается, что решение единогласно принято советом директоров.

НИИДАР является разработчиком таких радиолокационных станций, как "Воронеж-ДМ" и "Контейнер", работает над созданием средств ракетно-космической обороны, противоракетной обороны и контроля космического пространства.

Надгоризонтная радиолокационная станция "Воронеж" входит в наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

Предприятие входит в концерн "РТИ", крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в составе которого находятся 20 производственных предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Основные компетенции холдинга включают разработку, производство и поставку сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро- и наноэлектроника.

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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
77Я6 Воронеж
Воронеж-ДМ
Компании
НИИДАР
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2020-й год
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