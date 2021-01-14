Войти
Российская газета

Беспилотник "Охотник" вышел на полевые испытания

591
0
+1
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Испытания первого российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" перешли в заключительную фазу. Ударный дрон был проверен на способность поражать бомбами наземные цели, и эту задачу он выполнил успешно.

Ударные испытания "Охотника" проходили в Астраханской области на полигоне "Ашулук".

Дрон был поднят в воздух и в расчетное время должен был поразить наземную цель неуправляемыми авиабомбами массой 500 килограммов. Как сообщает РИА Новости, цель была поражена с высокой точностью.

По данным агентства, установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять неуправляемые авиабомбы с точностью, которая близка к показателям высокоточного управляемого оружия.

Разработчики сообщили, что тяжелый дрон может в автономном режиме поражать как стационарные, так и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами. Кроме того, навести беспилотник на цель можно, когда он уже находится в воздухе.

По данным РИА Новости, испытательные пуски ракет по воздушным мишеням "Охотник" должен выполнить во второй половине 2021 года.

Как ранее сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, многофункциональные ударные беспилотники большой дальности должны поступить в войска до конца 2021 года.

На вооружении этих дронов будут как управляемые ракеты, так и специализированные боеприпасы.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.07.2020
Защита для «Аллигаторов»: обновленные Ка-52М будут готовы к декабрю
24.12.2018
Первый полет обновленного беспилотника "Альтиус" состоится в мае-июне 2019 года
21.12.2018
Первый полет обновленного беспилотника "Альтиус" состоится в мае-июне 2019 года
21.09.2016
Концерн "Калашников". Досье
09.09.2016
Концерн «Калашников» представил на «Армии-2016» боевые возможности нового автоматизированного комплекса «Соратник»
02.09.2016
Минобороны РФ купит у "Калашникова" разведывательные беспилотники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400