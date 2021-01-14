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WarSpot

«Фантомы» прощаются, но пока не уходят

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Последние машины Воздушных сил Самообороны Японии в плотном строю

Воздушные силы Самообороны Японии, прощаясь с устаревшим истребителем F-4EJ «Фантом», продолжает радовать любителей авиации прекрасными видеороликами. В боевых частях — как истребительных, так и разведывательных — «Призраков» уже не осталось, но несколько машин пока летают в Лётно-испытательном центре Воздушных сил Самообороны Японии на авиабазе Гифу в одноименной префектуре. Кроме полётов «Фантомов», во второй половине ролика можно увидеть другую японскую авиатехнику — истребители F-2 и F-15J, а также военно-транспортные самолёты C-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
c-2
F-15
F-2
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