«Фантомы» прощаются, но пока не уходят

Последние машины Воздушных сил Самообороны Японии в плотном строю

Воздушные силы Самообороны Японии, прощаясь с устаревшим истребителем F-4EJ «Фантом», продолжает радовать любителей авиации прекрасными видеороликами. В боевых частях — как истребительных, так и разведывательных — «Призраков» уже не осталось, но несколько машин пока летают в Лётно-испытательном центре Воздушных сил Самообороны Японии на авиабазе Гифу в одноименной префектуре. Кроме полётов «Фантомов», во второй половине ролика можно увидеть другую японскую авиатехнику — истребители F-2 и F-15J, а также военно-транспортные самолёты C-2.