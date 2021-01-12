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Нефтеловушки: как сточные воды очищаются от нефтепродуктов

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Сточные воды необходимо очищать от нефтепродуктов. Углеводороды влияют на окружающую среду весьма негативно. Если вас интересует очистка сточных вод от нефтепродуктов – на https://www.pnsk-online.ru/equipment/tank_clearing/tank_nu/ представлены нефтеловушки. Поговорим о том, как именно работает такое оборудование.

Нефтеуловитель

Как работают нефтеловушки

С помощью нефтеуловителей можно отделить от сточных вод нефтепродукты. Так как последние и вода имеют разную плотность, их достаточно легко отделить друг от друга с помощью соответствующего оборудования. В результате вода становится чистой.

Какие методы очистки существуют

Есть четыре основных вида – механический, физико-химический, биологический, химический. Выбор подходящей методики зависит от того, насколько жидкость загрязнена углеводородами.

В случае с механическим методом очистки обычно применяются насыпные фильтры. Когда жидкость проходит через них – она автоматически избавляется от разных примесей.

Что касается химической обработки – то самым популярным способом является флокуляционная технология. В жидкость добавляют особый реагент, с помощью которого удается отделить от воды масла и жиры. Хотя с помощью этого способа можно без труда убрать разные нефтепродукты, реализовать его сложнее и дороже всех.

Самая распространенная методика – физическая очистка. Это сорбционный способ, который позволяет удалить сторонние примеси. Сорбент поглощает их, а вода свободно проходит. Фильтры бывают разными – торф, силикагель, активированный уголь. Именно последний считается самым эффективным, так как у него высокая пористость.

При биологическом способе очистки жидкость выводится в емкость с микроорганизмами, которые ускоряют разложение примесей.

Разновидности нефтеловушек

При выборе нефтеуловителя надо обращать внимание на материал корпуса, из которого тот изготовлен. Бывают железобетонные модели, стеклопластиковые, металлические. Версии из железобетона и металла собирают прямо на месте. Эти варианты надежны, обладают прочностью, способны долго прослужить.

Стеклопластиковые модели изготавливаются из пластика высокой прочности, который устойчив к разным воздействиям. Даже если концентрация примесей высокая – стоки не причинят оборудованию вреда, прослужит оно долго. Также нефтеловушки делятся по форме – они бывают горизонтальными и вертикальными.

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