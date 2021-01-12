Анкара просит у России технологии для производства С-400

Турция назвала условие продолжения закупки у России комплексов ПВО С-400

Для Турции важно самой производить зенитные ракетные системы С-400, рассказал президент Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир. По его словам, Анкара купит у Москвы второй комплект этого вида вооружения только при условии передачи технологий.

Президент Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир заявил, что Анкара готова закупить у России второй комплект зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 при условии передачи технологий, передает телеканал CNN Turk.

«Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», - сказал он.

Демир отметил, что уже купленные Турцией у России ЗРК С-400 готовы к эксплуатации и будут использованы при необходимости.

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ Айтеч Бижев заявил о безопасности такой сделки с Анкарой, передает НСН.

«Турки купили комплексы на пробу, поняли, что надежнее и лучше нет. Сначала они хотят научиться их делать во время совместного производства, а потом купят лицензию и будут строить сами. Секрет производства мы не раскрываем полностью, это ограниченная технология. Так что никакой угрозы национальным интересам нет. Также было с Китаем, такая форма взаимодействия уже не в новинку», - рассказал генерал.

Сам Демир с 14 декабря прошлого года находится под санкциями США. В соответствии с введенными ограничениями, США запрещает выдачу лицензий и разрешений на экспорт для SSB. Кроме того, были заморожены находящиеся в США активы Демира и других чиновников ведомства.

Однако, глава ведомства заверил, что Турция останется приверженной своей цели, сохранив полную независимость своей оборонной промышленности.

«Любое решение, принятое в отношении меня или нашего ведомства за рубежом, не изменит мою позицию или позицию моей команды. Оно никак не сможет помешать турецкой оборонной промышленности», - подчеркнул он в Twitter.

В июне 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что поставка в Турцию ЗРК С-400 предполагает также частичную передачу технологий.

«Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную», - так представитель Кремля прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заинтересованности в контракте.

Чуть ранее Эрдоган во время встречи на саммите «большой двадцатки» в Осаке с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что соглашение о поставках С-400 крайне важно для страны.

«Также хочу отметить, что [контракт] имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий», - подчеркнул Эрдоган, отметив, что в процессе поставок ЗРК нет никаких отсрочек.

Турция намерена закупать у России С-400 до тех пор, пока турецкий военно-промышленный комплекс не сможет сам производить это вооружение - подтверждал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед в сентябре того же года.

«[Покупка С-400 будет проводиться] до тех пор, пока мы не сможем производить собственные [подобные ЗРК].

Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция - независимая страна», - указывал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Контракт между Москвой и Анкарой на поставку С-400 был заключен в декабре 2017 года. Это стало крупнейшим контрактом России со страной - членом НАТО. Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона ЗРК на сумму около $2,5 млрд. 55% из них покрыл российский кредит, пояснил газете «Коммерсант» генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). В России была принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

Комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность контроля на расстоянии до 600 км. Ракеты С-400 могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 м.

Андрей Ермолов