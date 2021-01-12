Войти
ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Амурсталь развивает инвестиционные программы

503
0
0
Металлургическое производство
Металлургическое производство.
Источник изображения: metalinfo.ru

Из-за COVID-19 объем металлургического производства в ДФО упал на 30%, но уже в четвертом квартале АО «Амурсталь» достигла докризисного индустриального уровня. Завод перестал быть архаичным и развивает свои инвестиционные программы. Модернизацию проводят совместно с итальянскими коллегами, которые являются мировыми лидерами в апгрейде металлургических производств. Как предприятию удается идти вперед и конкурировать на рынке в специальном проекте «PROзавод: Как закалялась сталь» рассказал первый заместитель генерального директора Владимир Лосев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Похожие новости
30.11.2016
Крутится-вертится "Шарль де Голль"
22.11.2016
Авиатехника запуталась в регистрах
16.11.2016
М346 "Белик" польской академии ВВС
01.08.2011
Рынок танков падает
21.07.2011
Индия и Китай останутся на обозримую перспективу крупнейшими импортерами российских вооружений - ЦАМТО
19.07.2011
В оборонной промышленности России по-прежнему бардак ("Forbes", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства