Из-за COVID-19 объем металлургического производства в ДФО упал на 30%, но уже в четвертом квартале АО «Амурсталь» достигла докризисного индустриального уровня. Завод перестал быть архаичным и развивает свои инвестиционные программы. Модернизацию проводят совместно с итальянскими коллегами, которые являются мировыми лидерами в апгрейде металлургических производств. Как предприятию удается идти вперед и конкурировать на рынке в специальном проекте «PROзавод: Как закалялась сталь» рассказал первый заместитель генерального директора Владимир Лосев.
Амурсталь развивает инвестиционные программы
Металлургическое производство.
Источник изображения: metalinfo.ru
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