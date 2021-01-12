Амурсталь развивает инвестиционные программы

Из-за COVID-19 объем металлургического производства в ДФО упал на 30%, но уже в четвертом квартале АО «Амурсталь» достигла докризисного индустриального уровня. Завод перестал быть архаичным и развивает свои инвестиционные программы. Модернизацию проводят совместно с итальянскими коллегами, которые являются мировыми лидерами в апгрейде металлургических производств. Как предприятию удается идти вперед и конкурировать на рынке в специальном проекте «PROзавод: Как закалялась сталь» рассказал первый заместитель генерального директора Владимир Лосев.