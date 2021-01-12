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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Запущен цех сварки кузовов для автомобилей Aurus

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Запущен цех сварки кузовов для автомобилей Aurus
Запущен цех сварки кузовов для автомобилей Aurus.
Источник изображения: metalinfo.ru

Подготовка производства на заводе Sollers в Елабуге ведется уже почти год. В конце 2020-го компания Aurus сообщила о запуске линии сварки кузовов. Как сообщается на сайте Авторевю, монтаж сварочного оборудования здесь начали в ноябре, а 15 декабря была проведена сварка первого тестового кузова. После этого было сделано еще несколько кузовов для отработки технологического процесса и соблюдения стандартов качества. Производство Аурусов в Елабуге будет происходить по полному циклу: здесь также готовят штамповочное производство, сборку двигателей и, разумеется, окраску кузовов.

На данный момент автомобили Aurus создаются на ограниченных мощностях московского института НАМИ, которые не приспособлены для серийного выпуска машин.

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