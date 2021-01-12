Войти
N+1

Графен помог создать запутанность в сверхпроводнике

594
0
0
Схема разделителя купервоских пар на основе графена
Схема разделителя купервоских пар на основе графена.
Источник изображения: Z. B. Tan et al. / Nature Communications, 2020

Группа ученых из Финляндии, России, Китая и США продемонстрировала, что изменение разницы температур в графеновой системе можно использовать для генерации запутанных пар электронов в сверхпроводящих структурах. Работа представлена в журнале Nature Communications.

Квантовая запутанность — необходимый ресурс для развития квантовых технологий. Например, в квантовых компьютерах запутанность используется для слияния маленьких квантовых вычислительных систем (кубитов) в одну, что экспоненциально увеличивает вычислительную мощность. Запутанность также активно используется в квантовой криптографии, где она обеспечивает безопасный обмен информацией на расстоянии.

Одной из самых многообещающих платформ для построения устройств для квантовых вычислений, шифрования и коммуникации считаются сверхпроводники. Они позволяют макроскопически управлять квантовыми параметрами системы, например, меняя магнитные поля, а из-за низкой температуры уровень шума в таких системах достаточно мал для квантовой обработки информации. Однако, ученые все еще в поисках оптимального метода генерации запутанности в сверхпроводниках.

Группа ученных под руководством профессора Пертти Хаконена (Pertti Hakonen) из Университета Аалто экспериментально продемонстрировала новый метод получения запутанных электронов с помощью термоэлектрических эффектов в гибридных сверхпроводящий структурах. В качестве исследуемой системы физики рассматривали структуру графен-сверхпроводник-графен.

Термоэлектрический эффект в такой системе заключается в том, что при изменении разницы температур в графене куперовские пары электронов в сверхпроводнике расщепляются, и каждый электрон перемещается на металлический электрод. Такой процесс не разрушает запутанность, которая была в куперовской паре, и потому электроны остаются запутанными, несмотря на разделение в пространстве.

Чтобы провести термоэлектрические измерения, физики сконструировали устройство из двух термометров и резистивного нагревателя, изготовленного из монослоя графена. Термометры представляют собой джозефсоновские переходы сверхпроводник-графен-сверхпроводник, с помощью которых можно было измерять локальную температуру путем измерения проходящего тока. Резистивный нагреватель также состоял из графена и был электрически изолирован от остальной части устройства: тепло, которое было необходимо для разделения куперовской пары передавалось через подложку.

Помимо метода генерации запутанных электронов ученые показали, что процесс расщепления куперовской пары представляет механизм преобразования разности температур в электричество в сверхпроводнике.

Ранее мы писали о том, как исследователи из той же группы разработали и изготовили квантовый болометр с помощью графена. Сверхпроводникам еще далеко до оптических технологий по распределению запутанности: например недавно, физикам из Китая удалось запутать два узла памяти через оптоволокно длиной 50 километров.

Михаил Перельштейн

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Финляндия
Проекты
ИТ
Похожие новости
12.08.2020
Yahoo News Japan (Япония): в японских силах самообороны весной будущего года создается спецподразделение радиоэлектронной борьбы
05.06.2017
Гибридные угрозы Запада
15.12.2015
Для выполнения задач в Сирии созданы все условия
12.01.2015
Стратегические приоритеты инновационно-технологического развития арктической зоны Российской Федерации
26.12.2011
Россия и НАТО - партнерство, сопровождаемое конкуренцией и противостоянием
15.02.2008
Туполев сегодня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства