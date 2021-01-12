ESA выбрало компанию для создания модуля ESPRIT станции Lunar Gateway.

Европейское космическое агентство (ESA) заключило с компанией Thales Alenia Space контракт на постройку модуля ESPRIT будущей окололунной станции Lunar Gateway. В состав модуля войдет система связи с Землей и модуль дозаправки, сообщается на сайте агентства.

Lunar Gateway — это проект космической станции на окололунной орбите, ​​которая будет играть важную роль в программе «Артемида» и разработке технологий для пилотируемых полетов к Марсу. Предполагается, что станция будет находиться на гало-орбите и использоваться как база для пилотируемых лунных экспедиций, над ней работают NASA, Канадское, Европейское и Японское космические агентства.

7 января 2020 года Европейское космическое агентство подписало контракт с компанией Thales Alenia Space, общей стоимостью 296 миллионов евро, на строительство модуля ESPRIT (European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications) для Lunar Gateway, которое будет вестись на предприятиях компании во Франции. Компания также будет отвечать за жилой модуль I-HAB, который планируется запустить в 2026 году.

ESPRIT будет состоять из двух основных элементов: системы HLCS (Halo Lunar Communication System) для обмена данными между Землей и станцией и цилиндрического модуля дозаправки ERM (ESPRIT Refueling Module) длиной 3,91 метра и массой около 4 тонн. ERM обеспечит станцию и посадочные лунные модули топливом, кроме того, в нем будет небольшое рабочее пространство для экипажа, оборудованное большими окнами. Ожидается, что HLCS будет установлена на модуле HALO (Habitation and Logistics Outpost), создаваемым NASA, который будет запущен в космос в 2024 году, а модуль заправки будет готов к запуску в 2026 году.

Элементы модуля ESPRIT (выделены синим цветом) в составе станции Lunar Gateway Источник изображения: ESA

Подробнее про проект Lunar Gateway можно узнать в нашем материале «Промежуточная станция».

Александр Войтюк