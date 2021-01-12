Войти
N+1

ESA выбрало компанию для создания модуля ESPRIT станции Lunar Gateway

770
0
0
ESA выбрало компанию для создания модуля ESPRIT станции Lunar Gateway
ESA выбрало компанию для создания модуля ESPRIT станции Lunar Gateway.
Источник изображения: Thales Alenia Space / Briot

Европейское космическое агентство (ESA) заключило с компанией Thales Alenia Space контракт на постройку модуля ESPRIT будущей окололунной станции Lunar Gateway. В состав модуля войдет система связи с Землей и модуль дозаправки, сообщается на сайте агентства.

Lunar Gateway — это проект космической станции на окололунной орбите, ​​которая будет играть важную роль в программе «Артемида» и разработке технологий для пилотируемых полетов к Марсу. Предполагается, что станция будет находиться на гало-орбите и использоваться как база для пилотируемых лунных экспедиций, над ней работают NASA, Канадское, Европейское и Японское космические агентства.

7 января 2020 года Европейское космическое агентство подписало контракт с компанией Thales Alenia Space, общей стоимостью 296 миллионов евро, на строительство модуля ESPRIT (European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications) для Lunar Gateway, которое будет вестись на предприятиях компании во Франции. Компания также будет отвечать за жилой модуль I-HAB, который планируется запустить в 2026 году.

ESPRIT будет состоять из двух основных элементов: системы HLCS (Halo Lunar Communication System) для обмена данными между Землей и станцией и цилиндрического модуля дозаправки ERM (ESPRIT Refueling Module) длиной 3,91 метра и массой около 4 тонн. ERM обеспечит станцию и посадочные лунные модули топливом, кроме того, в нем будет небольшое рабочее пространство для экипажа, оборудованное большими окнами. Ожидается, что HLCS будет установлена на модуле HALO (Habitation and Logistics Outpost), создаваемым NASA, который будет запущен в космос в 2024 году, а модуль заправки будет готов к запуску в 2026 году.


Элементы модуля ESPRIT (выделены синим цветом) в составе станции Lunar Gateway

Источник изображения: ESA


Подробнее про проект Lunar Gateway можно узнать в нашем материале «Промежуточная станция».

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Франция
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
Thales
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Робот
Похожие новости
28.02.2020
ИМБП РАН: до полетов человека на Марс – не меньше десяти лет
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства