Войти
N+1

Американцы научат легкие самолеты летать ночью на сверхмалой высоте

671
0
0
XCub
XCub.
Источник изображения: U.S. Air Force

Исследовательская лаборатория ВВС США весной 2021 года проведет летные испытания системы, которая позволит летчикам легких многоцелевых самолетов выполнять ночные полеты на сверхмалой высоте. Согласно сообщению лаборатории, испытания будут проводиться на легком самолете CubCrafters CC19-180 XCub.

Военным периодически приходится проводить разведывательные и диверсионные работы на территории противника. Выполнившие свои задачи подразделения эвакуируются из заранее определенной точки либо вертолетами, либо транспортными самолетами, имеющими специальное оборудование для ночных полетов.

ВВС США полагают, что легкие небольшие самолеты позволят быстрее и безопаснее проводить эвакуацию бойцов, однако такие летательные аппараты лишены оборудования для безопасных полетов ночью на сверхмалых высоте и скорости.

Система для легких самолетов, позволяющая выполнять ночные полеты, была разработана Исследовательской лабораторией ВВС США в рамках проекта LASH. Она представляет собой набор из тепловизора, прибора ночного видения, шлема с нашлемным дисплеем и набор датчиков.

Все система выполнена портативной и компактной. Система разработана таким образом, чтобы ее можно было относительно просто и быстро установить на любой тип легкого самолета.

Легкий самолет XCub был разработан в конце 2000-х — начале 2010-х годов и серийно выпускается с 2016 года. Он имеет в длину 7,3 метра, в высоту 2,5 метра и размах крыла 10,5 метра. Масса одноместного самолета составляет чуть больше одной тонны.

Летательный аппарат оснащен поршневым двигателем мощностью 180 лошадиных сил. XCub способен выполнять полеты на скорости 233 километров в час на расстояние до 1,3 тысячи километров.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
29.10.2012
ВМС США получили последний транспорт T-AKE14 Cesar Chavez
15.02.2012
Как не стать добычей глобальных игроков
10.05.2011
Создание второго двигателя для F-35 продолжится на деньги разработчиков
31.05.2010
«Тигры» осваивают Ближний Восток
26.03.2009
UVS-TECH 2009. Беспилотные летательные аппараты, "вооруженные" современными системами, позволяют решать сложнейшие задачи
24.12.2007
Марокко планирует приобрести в США 24 УБС T-6B "Тексан"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства