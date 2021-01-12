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Industry Hunter

В Норвегии электромобили обогнали по продажам все остальные автомобили

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Tesla Model 3
Tesla Model 3.
Источник изображения: industry-hunter.com

Более половины всех автомобилей, которые были проданы в Норвегии в 2020 году, были исключительно на электрической тяге. Таковы данные местного норвежского профильного ведомства. Только чистые электромобили составили уже целых 54% всех продаж новых автомобилей, а если бы учитывались авто с гибридными силовыми установками, показатель был бы еще выше.

Статистика показала, что чисто бензиновые и дизельные автомобили при этом составляли всего 8% и 9% продаж соответственно. Самыми популярными в Норвегии стали модели Audi e-tron, Volkswagen e-Golf, а также Hyundai Konda, Nissan Leaf и Tesla Model 3.

Отмечается, что ещё в 2010 году на долю электромобилей приходилось меньше одного 1% от общего объёма поставок новых автомобилей. В 2018 году этот показатель вырос до 42,4%, в 2020 — до 54,3%.

Столь высокому спросу на электромобили способствует политика государства, стимулирующая местных жителей к покупке экологически чистого транспорта. Тем, кто приобретает экологичные машины, предоставляются щедрые субсидии, а сделки не облагаются налогом.

Кроме того, для владельцев автомобилей с электрическими двигателями бесплатен проезд по скоростным дорогам. Наконец, водителям таких авто разрешено движение по полосам, выделенным для общественного транспорта, а станции для заправки аккумуляторов расположены через каждые 50 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Компании
Hyundai
Tesla
Volkswagen
Проекты
2020-й год
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