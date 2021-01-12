В США протестируют новый способ запуска ракет в космос при помощи «катапульты»

Конкуренция на рынке космических запусков с каждым годом становится все более жесткой, что толкает разработчиков на разные необычные решения. Так, небольшая частная фирма SpinLaunch может испытать свой революционный метод запуска спутников с помощью центрифуги.

Как сообщает издание SpaceNews, первый суборбитальный тест системы могут провести позднее в этом году. Об этом в прошлом месяце сообщил Скотт Маклафлин, исполняющий обязанности исполнительного директора космодрома «Америка».

Все понимают, что конкуренция на рынке запусков космических кораблей жесткая. Постоянно вводятся новые правила, появляются новые технологии. Топливо, используемое ранее, уже считается не экологичным и малоэффективным. Методы запуска также стареют, поэтому приходится разрабатывать новые модели, способные с минимальными затратами вывести на орбиту важные аппараты.

Сейчас компания строит крупную центрифугу, которая позволит разгонять аппарат до около гиперзвуковой скорости (примерно 5 махов), прежде чем он будет «катапультирован». Предполагается, что длина ракеты-носителя будет примерно сравнима с длиной легкового авто. Ее возможностей должно хватать для вывода на орбиту небольших спутников.

Что же касательно бюджета проекта, то на реализацию поставленных целей компания намерена потратить примерно 46 млн долларов в ближайшие 10 лет. Эти деньги будут потрачены в том числе и на расширение инфраструктуры космодрома.