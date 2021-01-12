Израильские танки Merkava стали еще более защищенными

Танк Merkava Mark 4 Model 400, на котором установлен КАЗ Trophy с дополнительными оптическими датчиками.

В Израиле продолжается совершенствование основных боевых танков.

В настоящее время самой лучшей версией считаются Merkava Mark 4 Model 400.

На них замечены доработанные комплексы активной защиты Trophy, способные перехватывать противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты ручных и станковых гранатометов.

Судя по обнародованным фотографиям, КАЗ снабдили оптическими датчиками, которые, как считают военные эксперты, повышают возможность обнаружения запущенных в сторону бронемашины боеприпасов.

Такое решение еще больше повысило возможности "Колесниц" выжить на современном поле боя, максимально насыщенном различными средствами поражения.

Также стало известно, что израильские производители завершили поставки в США комплектов Trophy, предназначенных для установки на М1А2С Abrams. Речь идет 274 комплексах.

Не исключено, что будут произведены новые заказы, в том числе облегченной версии комплекса, предназначенной для установки на колесные бронетранспортеры семейства Stryker.

В самом же Израиле такая активная защита уже применяется на созданных на базе Merkava тяжелых БТР Namer и новейших бронемашинах Eitan.

Final Trophy Active Protection Systems Delivered to U.S. Army

Leonardo DRS & Rafael Advanced Defence Systems Ltd. of Israel announced that they have completed the delivery of Trophy Active Protection Systems ordered by the U.S. Army for installation on Abrams main battle tanks. pic.twitter.com/wY9Fm0B8K9 — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) January 7, 2021

Алексей Моисеев