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Интерфакс-АВН

Российский фрегат на учениях в Средиземноморье отразил удар крылатых ракет "противника"

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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович".
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провёл тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), сообщила в понедельник пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

"Экипаж фрегата отработал эпизод по отражению удара крылатых ракет, выпущенных авиацией по кораблю в море", - сказано в сообщении.

На учениях "расчёт ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками", говорится в пресс-релизе.

По данным военного ведомства, фрегат "Адмирал Григорович" выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море с декабря 2020 года.

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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
Военные учения
ЧФ
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