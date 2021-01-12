Российский фрегат на учениях в Средиземноморье отразил удар крылатых ракет "противника"

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провёл тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), сообщила в понедельник пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

"Экипаж фрегата отработал эпизод по отражению удара крылатых ракет, выпущенных авиацией по кораблю в море", - сказано в сообщении.

На учениях "расчёт ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками", говорится в пресс-релизе.

По данным военного ведомства, фрегат "Адмирал Григорович" выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море с декабря 2020 года.