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Интерфакс-АВН

Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота

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Эскадренный миноносец "Беспокойный"
Эскадренный миноносец "Беспокойный" проекта 956.
Источник изображения: Прибалтийский СЗ "Янтарь"

Калининград. 11 января. ИНТЕРФАКС - Командир эсминца "Беспокойный", по данным следствия, оказался причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов корабля, сообщил "Интерфаксу" руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.

"Буквально в ближайшее время мы планируем завершить расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира эсминца "Беспокойный". Офицер в составе организованной группы вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь", - сказал Шаршавых.

По его словам, чтобы "замести следы", вместо бронзовых винтов фигуранты дела подыскали аналогичные металлические винты, стоимость и качество которых в разы ниже. В результате ущерб государству составил 39 млн рублей.

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10 комментариев
№1
12.01.2021 10:35
Вот так воруют, полковники миллиарды, гребные винты, самолёт судного дня, как бы до кучи и кремль не обчистили. Бардак и болото.
+1
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№2
12.01.2021 11:01
Злое@..чая эльфийская магия.
Сперли блоки с борта управления, винты...значит в тайных лабораториях Мордора Навальный решил собрать новое страшное оружие.
0
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№3
12.01.2021 11:13
Пропью линкор, но флот не опозорю(с)
+1
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№4
12.01.2021 11:32
Цитата, q
двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн
Цитата, q
фигуранты дела подыскали аналогичные металлические винты,
26 тонн туда!!! столько же обратно! Еще и аналогичные. Такие способности да в нужное русло.
0
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№5
12.01.2021 14:01
Не оскуднеет рука ворующего. Вот это масштаб. Это не медный провод срезать как в 90-х.
0
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№6
12.01.2021 16:41
Цитата, aleks55 сообщ. №5
Не оскуднеет рука ворующего
Я бы по-другому поставил вопрос. Богата земля наша идиотами.
Если "аналогичные металлические винты" "качество которых в разы ниже", корродируют и подвержены кавитации, это привело бы к разрушению "аналогов" и неминуемому уголовному делу. Ну, вот на что люди надеялись? Что никто не заметит? Тогда что у них вместо мозга?
0
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№7
12.01.2021 19:51
Цитата, q
ИНТЕРФАКС - Командир эсминца "Беспокойный", по данным следствия, оказался причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов корабля, сообщил "Интерфаксу" руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту.
Позитив в том, что ТАКОЕ опубликовали официально, а ведь могли бы "замести под ковер".
Цитата, mr.kruzenshtern сообщ. №6
Богата земля наша идиотами
Да уж, командир отчудил. Интересно - на что он рассчитывал, купить подержанный Крузак? Ведь 39 млн руб на всех, за вычетом издержек - это немного.
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№8
12.01.2021 20:10
Слов, как говорится, нет, одни маты. Минимум "Измена родине" должна быть.
0
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№9
12.01.2021 20:16
Очередной позор России..
0
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№10
12.01.2021 20:25
Почитал, выясняется корабль в музей переделывают. Вот наверное и решили заработать под шумок.
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