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NASA определило четыре небольшие миссии, которые будут исследовать секреты Вселенной

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Нейтронные звезды
Нейтронные звезды.
Источник изображения: nasa

Космическое ведомство США определилось с четырьмя научно-исследовательскими миссиями, которые планируют реализовать по программе Pioneers.

В NASA назвали четыре мини-миссии, которые будут изучать секреты Вселенной по программе Pioneers. В космическом ведомстве выбрали проекты Aspera, Pandora, StarBurst и PUEO.

Aspera — небольшой спутник, который должен изучать эволюцию галактик. Он будет вести наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне за горячим межгалактическим газом.

Проект Pandora предполагает создание спутника формата SmallSat, который должен изучать 20 звезд и 39 вращающихся вокруг них экзопланет в видимом и инфракрасном диапазонах.

По проекту StarBurst построят космический аппарат, который будет выявлять высокоэнергетическое гамма-излучение, порождаемое слиянием нейтронных звезд. Четвертый проект — PUEO, полезная нагрузка для антарктического аэростата. Он будет искать космические нейтрино сверхвысоких энергий.

Предельная стоимость одной миссии составляет 20 миллионов долларов, что накладывает серьезные ограничения. Между тем в NASA не исключают возможности совершения важных научных открытий.

Напомним, в прошлом году космическое ведомство США выбрало будущие миссии, цель которых — изучение «космической погоды».

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США
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Арктика
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