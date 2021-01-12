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США дразнят Китай дружбой с Тайванем

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Источник изображения: warspot.ru

Противостояние КНР и США может выйти на новый уровень. Вчера, 10 января, на сайте Государственного департамента США было опубликовано заявление госсекретаря Майка Помпео о снятии всех ограничений на официальные контакты между США и Тайванем.

«Тайвань — динамично развивающаяся демократия и надёжный партнер Соединённых Штатов, и тем не менее в течение нескольких десятилетий Государственный департамент вводил сложные внутренние ограничения для регулирования взаимодействия наших дипломатов, военнослужащих и других официальных лиц со своими тайваньскими коллегами. Правительство Соединённых Штатов предприняло эти действия в одностороннем порядке, пытаясь умиротворить коммунистический режим в Пекине. Больше не надо», — говорится в официальном сообщении на сайте Государственного департамента США.

Президент Тайваня Цай Инвэнь

Источник изображения: reuters.com

По словам Помпео, все официальные контакты и взаимодействие в обход «Американского института на Тайване» (AIT) аннулируются. Отныне AIT (неофициальное представительство США на Тайване) — единственное учреждение, через которое будет вестись коммуникация между Китайской Республикой и США.

Тайвань объявил об отделении от материкового Китая в 1949 году в ходе продолжительной гражданской войны. Де-юре республика является китайской провинцией, наделённой особым статусом. Пекин считает её китайской территорией. США эту позицию признают, однако считают статус острова неурегулированным. Формально дипломатических связей у Вашингтона с Тайванем (без участия Китая) нет. При этом США поддерживают связь с Тайванем через некоммерческую организацию «Американский институт на Тайване», а также регулярно поставляют вооружение, руководствуясь «Законом об отношениях с Тайванем» (Taiwan Relations Act) от 1979 года. Тайвань как отдельное государство признают 15 стран. В последние годы Китай существенно усилил давление на Тайвань, в том числе пригрозив силой вернуть остров в свой состав, поэтому тот активно закупает вооружение.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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