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Интерфакс-АВН

Более трехсот сеансов космической связи обеспечил за два года Северный региональный центр ДЗЗ "Роскосмоса"

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ЕТРИС ДЗЗ
Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Северный региональный центр дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" за два года эксплуатации обеспечил более трехсот сеансов связи по приему и ретрансляции космической информации, сообщает пресс-служба холдинга "Российские космические системы".

"Центр создан специалистами НИИ точных приборов (входит в холдинг "РКС") и сдан в эксплуатацию 1 января 2019 года. Оперативными данными в первую очередь пользуются потребители МЧС России по Красноярскому краю", - сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, Северный региональный центр является частью Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ). Он размещен в арктической зоне на территории Дудинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Уникальное расположение позволяет принять на 35-40% больше информации, чем при нахождении такого же пункта в средних широтах.

В сообщении отмечается, что главным элементом Северного регионального центра (НКПОР-Р/СВ) в Дудинке является современный комплекс приема и ретрансляции информации, поступающей с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

"Это - уникальный, функционально законченный комплекс, обеспечивающий прием, регистрацию информации с отечественных и иностранных космических аппаратов ДЗЗ, а также ретрансляцию на скоростях, близких к 90 Мбит/с", - информирует пресс-служба.

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