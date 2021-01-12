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ЦАМТО

Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

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Учебно-боевые стрельбы первого полкового комплекта полученной Турцией из России зенитной ракетной системы С-400 в районе Синопа 16.10.2020
Учебно-боевые стрельбы первого полкового комплекта полученной Турцией из России зенитной ракетной системы С-400 в районе Синопа 16.10.2020.
Источник изображения: кадр из репортажа турецкого телевидения

ЦАМТО, 11 января. Турция готова приобрести у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США – прим. ред.), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий", – цитирует И.Демира телеканал CNN Turk.

И.Демир добавил, что полученные Турцией системы С-400 "готовы к работе и будут использованы, как только в этом возникнет необходимость", – отмечает "РИА Новости".

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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1 комментарий
№1
12.01.2021 20:05
думаю туркам  надо  такие  условия  выкатить амерсам  и там  сразу обрадуются и  согласятся
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