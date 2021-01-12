Войти
ТАСС

В Турции заявили, что С-400 готовы к вводу в эксплуатацию

671
0
0
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Глава оборонпрома также сообщил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Вашингтона исключить их из этой программы

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил в понедельник, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает телеканал 24TV.

"С-400 готовы к использованию, вооруженные силы примут решение о том, когда возникнет такая необходимость", - приводит телеканал слова Демира.

Кроме того, глава оборонпрома также сообщил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Вашингтона исключить их из этой программы.

В УОП ТАСС подтвердили эту информацию. "Да, [Исмаил Демир] действительно сообщил об этом сегодня в Анкаре", - сообщили в ведомстве.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Оборонпром
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
29.06.2020
Challenges (Франция): конфликт Франции и Турции, Дональд Трамп…Почему НАТО болен
13.03.2020
Деловая столица (Украина): раскрошить панцирь. Как Эрдоган вытесняет Путина из Сирии
23.07.2019
Британские СМИ предрекли политический крах Эрдогана
28.05.2019
Путь "Прометея"
03.04.2019
США заморозили поставки оборудования F-35 Турции из-за закупок С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства