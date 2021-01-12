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ТАСС

Рогозин считает, что элементы метановой ракеты будут использовать в сверхтяжелом носителе

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Ранее Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что элементы разрабатываемой в России метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью будут использоваться в сверхтяжелой ракете.

"На этот вопрос ответит эскизный проект, но я думаю, что так и будет. Эти проекты должны родиться в одном "техническом семействе", - ответил Рогозин в Facebook на вопрос пользователя, планируется ли использовать элементы "Амура-СПГ" в ракете-носителе сверхтяжелого класса.

Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" в октябре подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

В октябре 2020 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что модернизированная первая многоразовая ступень перспективной российской метановой ракеты "Амур" может быть использована при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

В декабре 2020 года Рогозин отметил, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на основе принципиально новых технических решений. По его словам, для этого носителя нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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