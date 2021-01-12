"Это поразительно": почему Марс вращается, как волчок

Ученые установили, что Марс постоянно меняет ось вращения
Марс вращается не ровно, а дрожит подобно заведенному волчку. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные марсианских миссий за 20 лет.
Марс оказался второй планетой Солнечной системы, в собственном вращении которой ученые нашли странный эффект, ранее обнаруженный только у Земли. Выяснилось, что планета не может сохранять ровно свою ось вращения, которая постоянно «гуляет» вокруг своего среднего положения.
Аналогичное движение было обнаружено и на Земле, правда, еще век назад. Известно, что в движении полюса Земли присутствует множество компонентов, наиболее значимыми из них являются годовое и так называемое чандлеровское движение полюса. Эти два периодических движения легко различаются в наблюдениях широты и многократно исследовались учеными. Наличие годовой гармоники объясняется сезонными перемещениями воздушных и водных масс по земной поверхности. Чандлеровское же колебание представляет собой квазигармоническое колебание сложной структуры и чаще всего связывается с периодом свободной нутации, наличие которого было теоретически предсказано Л. Эйлером в конце XVIII века.
Чандлеровское колебание связывают с отсутствием сферической симметрии тела - благодаря этому ось планеты отклоняется от среднего положения и «пляшет», как у раскрученного волчка, теряющего скорость.
В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые под руководством Алекса Коноплива из Лаборатории реактивного движения NASA проанализировали данные, собиравшиеся почти 20 лет марсианскими орбитальными миссиями Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Global Surveyor.
Радиоизмерения, сделанные с борта этих аппаратов, привели к заключению, что
По словам авторов, период колебаний может многое сказать о внутреннем строении планеты - в частности, способности мантии к деформации и о ее тепловых свойствах. «Чандлеровское движение - обычно очень слабый сигнал, - пояснил Коноплив. - Вам требуется много лет сбора высокоточных данных, чтобы зафиксировать его».
Известно, что благодаря чандлеровским колебаниям ось Земли гуляет вокруг среднего положения на 3-6 метров с периодом примерно 433 суток.
И хотя со временем чандлеровское колебание обязано затухать, на Земле оно подпитывается благодаря колебаниям давления в атмосфере и переносу океанских масс.
В случае Марса ученые смогли показать, что обнаруженное колебание оси вращения связано исключительно с формой и внутренним строением планеты. «Чандлеровское движение Марса должно быстро затухать (примерно за 60 лет), если отсутствует возбуждение, которое на Земле происходит большей частью за счет атмосферных, океанических и гидрологических процессов, - пишут в статье ученые. - На Марсе возбуждение связано с сезонным обменом массы между полярными шапками и определяется изменениями атмосферного давления с частотой в 1/3 марсианского года, что близко к чандлеровской частоте».
«Поразительно, как они умудрились обнаружить это, - считает Франсис Ниммо, планетолог из Калифорнийского Университета в Санта-Крузе, не участвовавший в исследовании. - Это показывает, как много можно сделать, имея действительно большой набор качественных данных».
В конце 2020 года ученым впервые удалось понять внутреннее строение Марса и доказать, что планета имеет относительно тонкую кору и жидкое ядро. Сделать это помогли наблюдения, проводимые посадочным зондом NASA InSight, который работает на поверхности планеты с 2018 года. Специалисты отмечают, что ранее ученым удавалось напрямую исследовать глубины только Земли и Луны.
Сенсационные данные впервые были оглашены на виртуальной встрече Американского геофизического союза. «До последнего времени эта информация о Марсе отсутствовала», - пояснила Бриджит Кнапмейер-Эндрун из Института геологии и минералогии Кельнского университета. При этом она отказалась ответить на вопросы журналистов, сославшись на то, что статья об открытии лишь готовится к публикации в рецензируемом журнале.
Это важное достижение миссии, которая высадилась вблизи экватора Марса в ноябре 2018 года на равнину Элизий. Главная цель миссии - изучение внутреннего строения планеты с помощью чрезвычайно чувствительного сейсмометра, способного фиксировать шумы, идущие из недр планеты.
Николай Городецкий