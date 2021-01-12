Франция предложила Индии сборку истребителей Rafale

Франция намерена побороться за «пирог» индийского оборонного бюджета. Вчера, 10 января, портал defencenews.in сообщил о том, что в ходе встречи между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонне было озвучено предложение по локализации производства на территории Индии истребителей Rafale и вертолётов Panther.

Франция готова предложить Индии стопроцентную локализацию производства многоцелевых вертолётов Panther. Что касается истребителей Rafale, то Индии могут быть отданы 70% производства. Таким образом, Франция намерена склонить Индию к покупке французской боевой техники, поскольку индийские ВВС и ВМС активно ищут новую авиацию.

Истребитель Dassault Rafale ВВС Индии Источник изображения: defensenews.com

Также Франция готова предоставить Индии в аренду шесть воздушных топливозаправщиков Airbus 330, разрешить кораблям индийских ВМС использовать французскую военную базу в Джибути. Кроме того, сближение с Францией позволяет Индии «насолить» Пакистану — Франция может полностью отказаться от поставок вооружений в эту страну, а также отказать в модернизации и ремонте истребителей Mirage III и подводных лодок Augusta.