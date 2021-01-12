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ЦАМТО

Saab поставит ВВС ОАЭ дополнительные самолеты ДРЛОиУ "ГлобалАй"

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Разведывательный самолёт Saab GlobalEye
Разведывательный самолёт Saab GlobalEye.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 11 января. Шведская компания Saab 4 января сообщила о подписании с ОАЭ нового контракта на поставку двух систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления "ГлобалАй" (GlobalEye).

Стоимость заказа составляет 1,018 млрд. долл. Поставки должны быть выполнены до 2025 года. Соглашение было подписано 30 декабря 2020 года, поэтому данный заказ войдет в зачет по итогам четвертого квартала 2020 года. Контракт подписан в рамках базового соглашения, заключенного сторонами в 2015 году.

Работы будут выполняться на предприятиях в Гетеборге, Ярфалле, Линчепинге, Лулео и Арбоге, а также и в Центурионе (ЮАР).

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года в ходе авиасалона Dubai AirShow компания Saab заключила с Объединенными Арабскими Эмиратами базовый контракт на поставку многофункциональных воздушных систем ведения разведки SRSS (Swing Role Surveillance System) "ГлобалАй" на базе новой версии РЛС "Эриай". Стоимость контракта на поставку двух комплектов системы на платформе коммерческих реактивных самолетов Global-6000 компании Bombardier составила около 1,27 млрд. долл. В феврале 2017 года был заключен контракт стоимостью 865,7 млн. дирхамов (около 233 млн. долл.) на поставку третьего комплекта системы SRSS и необходимых запасных частей.

О намерении заключить с Saab контракт на покупку двух дополнительных систем Объединенные Арабские Эмираты объявили в ноябре 2019 года на авиасалоне Dubai AirShow.

Поставка первого самолета ДРЛОиУ ВВС ОАЭ была выполнена в апреле 2020 года. Второй самолет поставлен заказчику в сентябре 2020 года – на пять месяцев ранее указанного срока. Предполагается, что третий самолет будет передан ВВС ОАЭ до конца 2021 года.

"ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона (2–4 ГГц) с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). Как заявлено, "Эриай ER" устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке. Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки излучаемой энергии.

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Страны
ОАЭ
Швеция
ЮАР
Продукция
GlobalEye
Компании
Bombardier
SAAB
Проекты
2020-й год
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