Войти
ЦАМТО

Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" продолжает выполнять задачи в Атлантическом океане

656
0
0
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 11 января. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" в рамках своего первого дальнего похода 11 января завершил переход Бискайским заливом и продолжил следовать Атлантическим океаном в южном направлении.

Фрегат Северного флота выполняет задачи дальнего похода в составе отряда, в который также входит океанский спасательный буксир "Николай Чикер".

По маршруту перехода экипажи фрегата и спасательного буксира совершенствуют свою морскую выучку. В Баренцевом, Норвежском и Северном морях моряки провели ряд корабельных учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

В Бискайском заливе экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" провел учение по поиску подводных лодок.

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Касатонов" продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошел более 2800 морских миль. Новый год экипаж фрегата встретил в Норвежском море, а Рождество – на переходе пролива Ла-Манш.

Для экипажа фрегата "Адмирал флота Касатонов", вошедшего в состав ВМФ России в прошлом году, это первый дальний поход. Ему предшествовала длительная и напряженная подготовка, в ходе которой личный состав прошел полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

В рамках подготовки к дальнему походу экипаж фрегата выполнил в Баренцевом море комплекс учебно-боевых упражнений, в том числе и несколько стрельб крылатыми ракетами "Калибр".

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" – российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350. Построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, в составе которого в настоящее время действуют два фрегата данного проекта.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
А-192
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
Военные учения
Калибр КР
СФ
Похожие новости
31.12.2020
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел в первый дальний поход
05.11.2020
"Ответ" для подлодки: ВМФ РФ получит новый ракетный комплекс
22.07.2020
Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики
08.06.2020
Российский стелс-фрегат "Адмирал Касатонов" завершил госиспытания
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства