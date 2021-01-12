Минобороны США отложило начало серийного производства истребителя F-35

ЦАМТО, 11 января. Минобороны США приняло решение отложить одобрение серийного производства F-35 "Лайтнинг-2" на неопределенный срок, поскольку отвечающие за программу официальные лица не могут точно сообщить, когда истребитель будет готов к боевым испытаниям, которые неоднократно откладывались с 2017 года.

По информации Bloomberg, заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд отменила ранее установленный на март 2021 года срок перехода программы стоимостью 398 млрд. долл. на этап серийного производства.

По информации пресс-секретаря заместителя министра Джессики Максвелл, технические проблемы и отрицательное влияние COVID-19 задержали подготовку симуляционного центра, где будут проводиться сложные испытания систем вооружения самого дорогостоящего в США самолета. Новая дата будет назначена исходя из результатов независимой технической экспертизы. Это может означать, что пройдут месяцы, прежде чем назначенная администрацией избранного президента Джо Байдена новая команда в Министерстве обороны получит всю информацию, необходимую для принятия решения о серийном производстве F-35.

Согласно озвученным в 2017 году планам, имитационные боевые испытания самолета должны были состояться не позднее декабря 2020 года. После проведения тестирования потребуется еще два-три месяца, чтобы собрать и проанализировать данные, а затем составить окончательный отчет для руководства Министерства обороны и Конгресса, который необходим для принятия решения.

Официальное решение МО США о серийном производстве является для американских налогоплательщиков и иностранных заказчиков подтверждением того, что боевой самолет полностью испытан и признан пригодным для борьбы с самыми серьезными угрозами, налажены его эффективное производство и система технического обслуживания.

На текущий момент заказчикам передано уже более 600 из 3200 запланированных к поставке самолетов F-35. Тем не менее, он до сих пор не продемонстрировал свою эффективность против самых сложных систем ПВО и авиации российской и китайской разработки. Эти аспекты планировалось оценить на сложном наземном симуляторе, размещенном на военно-морской авиабазе "Патаксент-Ривер" (шт.Мэриленд).

Ранее представители Д.Байдена жаловалась на то, что исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и сторонники Трампа вокруг него не провели для переходной команды нового президента надлежащие брифинги. По информации Д.Максвелл, возможно, команда Байдена будет проинформирована о ситуации с F-35 в ходе брифинга, специально посвященного вопросам закупок, который должен состояться в ближайшее время. Как заявлено, действующая администрация ранее уже предоставила начальную информацию о F-35 в рамках передачи дел, а позднее и дополнительную информацию в рамках уточняющих запросов.

Офис программы F-35 Министерства обороны США анализирует подготовку к испытаниям и ожидает, что решение об изменении сроков проведения моделирования и серийного производства может быть принято к 28 февраля. По предварительной информации офиса, боевые испытания продолжительностью один месяц должны состояться в середине-конце 2021 года. Невзирая на перенос сроков, реализация программы в рамках этапов мелкосерийного производства будет продолжаться в установленном темпе.

Несмотря на это заявление, пандемия COVID-19 все же вносит свои коррективы в темпы производства. Так, в конце декабря 2020 года корпорация Lockheed Martin сообщила, что не смогла выполнить согласованный в конце 2019 года план поставки в 2020 году ВС США и их союзникам 141 истребителя F-35 из-за нарушения цепочки поставщиков комплектующих в связи с пандемией коронавируса. В 2020 году подрядчик вынужден был снизить темп производства из-за нехватки запасных частей и в итоге поставил 123 самолета. Для сравнения, в 2019 году корпорация произвела 134 самолета, в 2018 году – 91 самолет, в 2017 году – 66 самолетов.

По информации Jane's Defence Weekly, 123-й самолет в 2020 году был собран в версии F-35A с обычным взлетом и посадкой на линии окончательной сборки и проверки (FACO) в Камери (Италия) и поставлен ВВС Италии. Всего в 2020 году 74 F-35 были поставлены вооруженным силам США, 31 ед. – зарубежным странам-партнерам по программе и 18 ед. – зарубежным заказчикам.

В настоящее время F-35 эксплуатируется на 26 базах в различных странах мира. Более 1200 летчиков прошли подготовку пилотированию F-35, а более 10000 техников – их обслуживанию. Истребитель применяется в девяти странах, включая США. Общий налет F-35 превышает 350 тыс. часов. Три страны мира (Израиль, Великобритания и США) использовали F-35 в боевых действиях. На сегодняшний день поставлено 615 серийных F-35. Планируется, что производство F-35 продлится до 2046 года, а начало вывода самолетов из эксплуатации запланировано на 2070 год.