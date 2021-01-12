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Российская газета

Китайские танки VT-4 впервые применили в бою

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Армия Нигерии начала на северо-востоке страны широкомасштабную операцию против боевиков террористической организации "Боко Харам" (запрещена в РФ). В акции, получившей название "Tura Takai Bango", задействовано новейшее оружие, приобретенное Нигерией в Китае: танки VT-4, колесные танки ST-1 и 105-миллиметровые САУ SH-5.

Для VT-4 это первый опыт боевого применения, отмечает Dambiev. 51-тонный танк создан корпорацией Norinco специально для экспорта. Основной послужил прототип Type 90-II.

VT-4 вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять управляемыми ракетами на пять километров, двумя пулеметами: встроенным калибра 7,62 мм и крупнокалиберным зенитным, - а также шрапнельными гранатометами.

Запас хода по шоссе 500 километров, максимальная скорость 75 км/ч. Машина построена по классической компоновке, лоб корпуса и башни покрыты композитной броней и динамической защитой, на корме установлены противокумулятивные экраны. Оружием танка управляет цифровая система.

Некоторое количество танков было поставлено Нигерии в апреле 2020 года. 49 VT-4 заказал Таиланд.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нигерия
Таиланд
Продукция
MBT-3000
Компании
Norinco
Проекты
2020-й год
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