Войти
Военно-промышленный курьер

Пентагон поможет Саудовской Аравии разобраться с хуситами

550
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США Энтони Тата и замминистра обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде договорились расширять отношения и пути укрепления оборонного сотрудничества, в частности, для противостояния Ирану, сообщил Пентагон.

«Стороны договорились углублять американо-саудовские оборонные отношения и изучили пути продвижения и укрепления всеобъемлющего оборонного сотрудничества для поддержания регионального мира и стабильности», - говорится в распространенном Минобороны США сообщении.

 В нем отмечается, что в этих целях они подписали план оборонного сотрудничества, который закрепляет новые и существующие направления взаимодействия.

«Тата подчеркнул силу оборонного партнерства США и Саудовской Аравии, особенно в свете угроз со стороны Ирана. Он выразил благодарность королевству за готовность разделять ответственность за поддержку американских войск», - информирует Пентагон.

Тата подчеркнул озабоченность США по поводу продолжающихся угроз и нападений йеменских боевиков-хуситов на Саудовскую Аравию, следует из сообщения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Похожие новости
22.11.2018
Альянс против Ирана: Америка создает арабский НАТО
20.06.2018
Четыре фронта в зоне деэскалации
28.03.2018
«Ракеты летают постоянно»
12.07.2013
Оборонные бюджеты: США — впереди планеты всей
18.02.2013
Рынок военных самолетов и БЛА стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
04.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2004-2011 гг. составил около 87 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства