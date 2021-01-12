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ТАСС

Рогозин считает, что новая орбитальная станция будет посещаемой, а не обитаемой

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава Роскосмоса также отметил, что экипаж будет сосредоточен на решении конкретных задач и его присутствие может быть оправдано только постоянной загрузкой станции задачами

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Новая орбитальная станция, проект которой сейчас разрабатывается в России, скорее всего, будет посещаемой, а не обитаемой. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Скорее всего, станция будет не обитаемой, а посещаемой. Это снизит расходы на ее эксплуатацию", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса также отметил, что экипаж будет сосредоточен на решении конкретных задач и его постоянное присутствие может быть оправдано только постоянной загрузкой станции задачами.

По словам Рогозина, основные задачи, которые будут решаться на орбитальной станции - сборка сложных перелетных модулей, дозаправка кораблей и их ремонт, проверка работоспособности новых космических систем и аппаратуры в условиях открытого космоса, управление отдельными орбитальными группировками, а также установка полезной нагрузки, в том числе для дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции.

"Что касается космического туризма, он возможен и на такой станции, но в объеме отдельного модуля. В целом я бы предпочел сугубо служебное применение орбитальной станции с сочетанием развития туризма с полетами на околоземные орбиты без посещения станции", - подчеркнул Рогозин.

В ноябре в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены научно-техническим советом госкорпорации, а затем переданы в правительство РФ.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
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