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ТАСС

На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Работы, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, станут элементом третьей очереди строительства на космодроме

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Возведение стартового стола для ракеты-носителя "Амур-СПГ" станет элементом третьей очереди строительства космодрома Восточный. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

"Задача ЦЭНКам (ЦЭНКИ, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - прим. ТАСС) поставлена разработать крайне простой и дешевый в эксплуатации старт для "Амура". Конечно, он станет элементом третьей очереди", - ответил Рогозин в Facebook на вопрос пользователя, будет ли "Амур-СПГ" иметь отдельный старт и как теперь выглядит конфигурация третьей очереди Восточного.

По словам главы Роскосмоса, маловероятно, что пусковой стол будет возводиться путем переделки "союзовских стартов", потому что "проще построить на новом месте, чем что-то переделывать".

Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

Первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме пускового минимума инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты "Ангара-А5" и соответствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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4 комментария
№1
12.01.2021 12:49
Похоже , что еще очень много денег распилят , прежде чем построят этот космодром
0
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№2
12.01.2021 18:13
Цитата, q
По словам главы Роскосмоса, маловероятно, что пусковой стол будет возводиться путем переделки "союзовских стартов", потому что "проще построить на новом месте, чем что-то переделывать".
Смешно, если вспомнить историю строительства Восточного.
-1
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№3
12.01.2021 20:00
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Похоже , что еще очень много денег распилят , прежде чем построят этот космодром
Вы ошибаетесь.
Во-первых, со стартовой площадки космодрома Восточный уже была запущена не одна космическая ракета, т.е. космодром уже построен и действует.
Во-вторых, у Вас есть доказательства, "что еще очень много денег распилят"? Если есть, то идите в прокуратуру или опубликуйте доказательства. Если у Вас доказательств нет, то лучше Вам помолчать, а то по новому закону Вы можете и "присесть" за клевету на срок до 2-х лет.
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№4
12.01.2021 20:17
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
Смешно, если вспомнить историю строительства Восточного.
А что такого смешного в строительстве Восточного? Когда 1-ю очередь космодрома поручили строить "Спецстрою", то руководство этой строительной организации, которая подчинялась МО РФ умудрилось украсть со стройки 11 миллиардов рублей.
Да и как могло быть иначе, если акты о приемке работ, которые на самом деле не производились либо были выполнены не в полном объёме, подписывал первый заместитель главы "Спецстроя" Александр Мордовец.
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