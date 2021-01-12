На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"

Работы, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, станут элементом третьей очереди строительства на космодроме

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Возведение стартового стола для ракеты-носителя "Амур-СПГ" станет элементом третьей очереди строительства космодрома Восточный. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

"Задача ЦЭНКам (ЦЭНКИ, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - прим. ТАСС) поставлена разработать крайне простой и дешевый в эксплуатации старт для "Амура". Конечно, он станет элементом третьей очереди", - ответил Рогозин в Facebook на вопрос пользователя, будет ли "Амур-СПГ" иметь отдельный старт и как теперь выглядит конфигурация третьей очереди Восточного.

По словам главы Роскосмоса, маловероятно, что пусковой стол будет возводиться путем переделки "союзовских стартов", потому что "проще построить на новом месте, чем что-то переделывать".

Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

Первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме пускового минимума инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты "Ангара-А5" и соответствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.