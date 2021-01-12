Войти
Интерфакс-АВН

"ВСМПО-Ависма" возглавил бывший гендиректор "Уралкалия" Осипов

551
0
0
ВСМПО-АВИСМА
ВСМПО-АВИСМА.
Источник изображения: rostec.ru

Екатеринбург/Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Генеральным директором ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" с 11 января назначен бывший руководитель "Уралкалия" Дмитрий Осипов, говорится в сообщении ВСМПО.

Решением совета директоров корпорации он избран на срок по 10 января 2024 года.

На этом посту он сменил Сергея Степанова, который возглавлял титановую корпорацию с июля прошлого года.

Степанов стал третьим руководителем "ВСМПО-Ависма", покинувшим компанию за последний год. С началом пандемии COVID-19 корпорация столкнулась с сильным падением спроса на титан от авиастроительной отрасли. На этом фоне в компании начались кадровые перестановки. В апреле ушел в отставку Михаил Воеводин, руководивший "ВСМПО-Ависмой" с 2009 года. Компанию в качестве и.о. возглавил Максим Кузюк, у которого в 2011-2012 годах был успешный опыт реорганизации работы концерна "Ижмаш" (входит в "Калашников", где, как и в "Ависме", "Ростеху" принадлежит блокпакет). Но вскоре стали очевидны разногласия между ним и акционерами. В июне 2020 года Кузюк в общении с коллективом допустил остановку производства в сентябре, если компании не удастся получить новые заказы. Днем позже "Ростех" заявил, что акционеры не рассматривают вариант с приостановкой работы, а заявление Кузюка следует считать его "личным мнением, не имеющим отношения к действительности". После этого титановую корпорацию возглавил Степанов, бывший руководитель угольного дивизиона Evraz.

Осипов занимал должность гендиректора "Уралкалия", одного из крупнейших в мире производителей хлористого калия, с декабря 2013 по декабрь 2020 года. Все это время совет директоров компании возглавляет глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, который также является председателем совета директоров "ВСМПО-Ависма" ("Ростеху" принадлежит 25% плюс 1 акция ПАО).

"ВСМПО-Ависма" и "Уралкалий", чьи активы расположены в г.Березники Пермского края, связаны и технологически: "Уралкалий" поставляет производителю титана сырье - карналлитовый концентрат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВСМПО-Ависма
ИЖМАШ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.11.2013
Гособоронзаказ – под контролем
21.05.2013
Как Сергей Чемезов взял под контроль и приватизировал титанового монополиста
01.10.2012
"Мы вполне можем конкурировать с Mercedes"
02.04.2012
"Да такого себе не позволял даже Королев!"
22.04.2010
Сергей Чемезов: «На нас колоссальная ответственность — экономическая и социальная»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства