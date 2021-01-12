"ВСМПО-Ависма" возглавил бывший гендиректор "Уралкалия" Осипов

Екатеринбург/Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Генеральным директором ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" с 11 января назначен бывший руководитель "Уралкалия" Дмитрий Осипов, говорится в сообщении ВСМПО.

Решением совета директоров корпорации он избран на срок по 10 января 2024 года.

На этом посту он сменил Сергея Степанова, который возглавлял титановую корпорацию с июля прошлого года.

Степанов стал третьим руководителем "ВСМПО-Ависма", покинувшим компанию за последний год. С началом пандемии COVID-19 корпорация столкнулась с сильным падением спроса на титан от авиастроительной отрасли. На этом фоне в компании начались кадровые перестановки. В апреле ушел в отставку Михаил Воеводин, руководивший "ВСМПО-Ависмой" с 2009 года. Компанию в качестве и.о. возглавил Максим Кузюк, у которого в 2011-2012 годах был успешный опыт реорганизации работы концерна "Ижмаш" (входит в "Калашников", где, как и в "Ависме", "Ростеху" принадлежит блокпакет). Но вскоре стали очевидны разногласия между ним и акционерами. В июне 2020 года Кузюк в общении с коллективом допустил остановку производства в сентябре, если компании не удастся получить новые заказы. Днем позже "Ростех" заявил, что акционеры не рассматривают вариант с приостановкой работы, а заявление Кузюка следует считать его "личным мнением, не имеющим отношения к действительности". После этого титановую корпорацию возглавил Степанов, бывший руководитель угольного дивизиона Evraz.

Осипов занимал должность гендиректора "Уралкалия", одного из крупнейших в мире производителей хлористого калия, с декабря 2013 по декабрь 2020 года. Все это время совет директоров компании возглавляет глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, который также является председателем совета директоров "ВСМПО-Ависма" ("Ростеху" принадлежит 25% плюс 1 акция ПАО).

"ВСМПО-Ависма" и "Уралкалий", чьи активы расположены в г.Березники Пермского края, связаны и технологически: "Уралкалий" поставляет производителю титана сырье - карналлитовый концентрат.