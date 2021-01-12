Американцы строят гиперзвуковой аналог «Искандера»

Американские оперативно-тактические ракетные комплексы освоят гиперзвук. Вчера, 10 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США подписало с компанией Lockheed Martin новый контракт на разработку гиперзвуковых тактических ракет наземного базирования.

В прошлом году подразделение Lockheed Martin Missiles and Fire Control демонстрировало рендер перспективной ракетной системы, которая будет нести гиперзвуковые глиссирующие блоки LRHW. Новый контракт является уже третьим в рамках программы по созданию наземного мобильного комплекса.

Ракетный комплекс OpFires Источник изображения: defence-blog.com

С подписанием нового дополнения стоимостью $59 млн стало известно рабочее название программы — она называется Operational Fires (OpFires). Ключевой задачей новой ракетной системы будет прорыв современных систем ПВО и быстрое поражение критически важных объектов на территории противника.

Пусковая установка OpFires Источник изображения: armyrecognition.com

В Lockheed Martin Missiles and Fire Control указывают, что используют для OpFires ряд технологий, применяемых, в частности, в системах HIMARS. Новые ракеты будут разгонять блоки LRHW, после чего те будут по непредсказуемой траектории на гиперзвуковой скорости поражать цели противника, оставаясь неуязвимыми для систем ПВО.