Более 50 ед. техники получили специалисты связи ЦВО в 2020 году

Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в Воздушно-десантных войсках России. Псковская область, июль 2017 года.

ЦАМТО, 11 января. Подразделения связи Центрального военного округа получили в 2020 году свыше 50 ед. техники связи, и более 25 из них – это командно-штабные машины Р-149 АКШ-1, которые поступили в девять регионов дислокации ЦВО.

Новые машины позволяют устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы. В машинах значительно улучшена эргономика, они оборудованы системой кондиционирования воздуха и обогрева, предусмотрены удобные места для работы и отдыха.

Автоматизированные рабочие места позволяют военнослужащим решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.

Также в округ поступили две машины управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр", которые прошли апробацию на крупнейшем в 2020 году двустороннем командно-штабном учении 2 и 41 общевойсковых армий и доказали свою эффективность.

П-230Т предназначена для обеспечения пункта управления командующего войсками округа всеми современными услугами связи. При этом акцент в техническом исполнении комплекса сделан на высокую мобильность и защищенность.

Новейшая техническая начинка данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа от 10 января.