На Камчатке сформирован экипаж нового противоминного корабля

ЦАМТО, 11 января. В соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на северо-востоке сформирован экипаж новейшего корабля противоминной обороны "Петр Ильичев".

В ближайшее время личный состав корабля пройдет обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Военные моряки изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения экипажа планируется всестороннее использование тренажерной базы, состоящей из корабельных узлов и механизмов, на которых в составе боевых расчетов команда отработает все необходимые действия.

Тральщик "Петр Ильичев" является шестым серийным кораблем проекта 12700 и вторым кораблем для Тихоокеанского флота. Такой же корабль "Яков Баляев", построенный для Тихоокеанского флота уже завершил государственные испытания и вошел в состав флота в конце 2020 года.

Новый тральщик назван в честь Героя Советского Союза краснофлотца ТОФ Петра Ивановича Ильичева, погибшего при штурме острова Шумшу 18 августа 1945 года

Справочно:

Тральщик "Петр Ильичев" имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика и предназначен для борьбы с любыми видами современных морских мин. Он оснащен новейшими гидроакустическими станциями, установленными как на самом корабле, так и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах. Корабль обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Основные тактико-технические данные: водоизмещение – 890 т, длина – 62 м., ширина – 10 м, скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.