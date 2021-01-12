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Российская газета

Слиться с местностью: маскировку спецназа Вьетнама показали на видео

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В Сети появилось новое видео практических занятий по маскировке армейского спецназа Да Конг Вьетнамской народной армии.

В коротком ролике показано, как бойцы передвигаются под водой, используя небольшие дыхательные трубки. Также они отрабатывают упражнение по маскировке в земле.

Солдат "закапывают" их сослуживцы, аккуратно укладывая сверху куски грунта с растительностью. Визуально отличить такие схроны от обычного рельефа практически невозможно. Дышат бойцы также с помощью небольших трубок, выставленных наружу. Затем по команде они разом поднимаются и идут в атаку.

Отметим, что искусство маскировки вьетнамские солдаты в полной мере использовали в ходе войны с США, устраивая американцам ловушки и засады в джунглях.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
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