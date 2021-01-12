Войти
ЦАМТО

Подразделения РХБ защиты ЮВО пополнились новейшей техникой

713
0
+1
РХМ-6
РХМ-6.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 11 января. В подразделения войск РХБЗ Южного военного округа поступило 11 ед. современной специальной техники, в том числе 10 машин химической разведки РХМ-6 и один контрольно-распределительный пункт КРПП-2.

Разведывательная химическая машина РХМ-6 оснащена современной автоматизированной системой управления, в которой использованы новейшие информационно-вычислительные технологии.

РХМ-6 на базе БТР-80 поступила в соединения и воинские части ЮВО в Волгоградской области и Крыму.

Пункт контрольно-распределительный КРПП-2, поступивший в полк РХБ защиты в Северной Осетии, базируется на платформе трехосного военного грузового автомобиля "КамАЗ" с цельнометаллическим фургоном, оборудованного фильтрационной установкой, кондиционером, генератором и программно-аппаратными средствами для автоматизации дозиметрических работ. Комплект возимого оборудования для проведения замеров уровня зараженности военной техники, личного состава представлен быстромонтируемыми пропускными шлюзами, оснащенными датчиками-дозиметрами, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа от 10 января.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.03.2016
Лицензия на стабильность
28.01.2015
За два года арсенал бригады управления ЮВО обновился современной цифровой техникой более чем на 70 проц.
08.01.2013
В 2012 году Западный военный округ получил около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники
05.09.2012
Специалисты РХБ защиты Войск ВКО осваивают новую технику
26.04.2010
Нечем похвалиться
12.03.2009
ОРУЖИЕ НОВОГО ОБЛИКА. В МИНОБОРОНЫ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАКУЮ ТЕХНИКУ ПОЛУЧИТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства