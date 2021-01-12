Подразделения РХБ защиты ЮВО пополнились новейшей техникой

ЦАМТО, 11 января. В подразделения войск РХБЗ Южного военного округа поступило 11 ед. современной специальной техники, в том числе 10 машин химической разведки РХМ-6 и один контрольно-распределительный пункт КРПП-2.

Разведывательная химическая машина РХМ-6 оснащена современной автоматизированной системой управления, в которой использованы новейшие информационно-вычислительные технологии.

РХМ-6 на базе БТР-80 поступила в соединения и воинские части ЮВО в Волгоградской области и Крыму.

Пункт контрольно-распределительный КРПП-2, поступивший в полк РХБ защиты в Северной Осетии, базируется на платформе трехосного военного грузового автомобиля "КамАЗ" с цельнометаллическим фургоном, оборудованного фильтрационной установкой, кондиционером, генератором и программно-аппаратными средствами для автоматизации дозиметрических работ. Комплект возимого оборудования для проведения замеров уровня зараженности военной техники, личного состава представлен быстромонтируемыми пропускными шлюзами, оснащенными датчиками-дозиметрами, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа от 10 января.