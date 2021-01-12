Мотострелки ЮВО на Северном Кавказе получили партию новых БМП-3

ЦАМТО, 11 января. В рамках реализации программы перевооружения войск ЮВО мотострелковые соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Чечне и Дагестане, получили партию из более чем 20 новейших БМП-3.

Первую апробацию поступившая новая техника пройдет на общевойсковом полигоне Гвардеец и Дальний в ходе отборочного этапа конкурса "Суворовский натиск".

БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа.

Помимо этого, на БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

Вооружение БМП-3 включает 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку, пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения.

Установленное вооружение применяется для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника, а также низколетящих воздушных целей, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа от 10 января.