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Российская газета

СМИ: США, Россия и КНР удивят мир новыми бомбардировщиками в 2021 году

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Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Три основные ядерные державы мира - США, Россия и Китай разрабатывают новое поколение стратегических бомбардировщиков. Это позволит защитить страну в случае нападения противника. Самолеты начнут появляться уже в 2021 году.

Об этом пишет "ИноСМИ" со ссылкой на бразильское издание Folha de S. Paulo. В статье отмечается, что три ведущие державы и Индия сохраняют так называемую ядерную триаду. Они способны запускать ядерные боеголовки с земли, с подлодок и самолетов. Но в Индии используют французские истребители Mirage 2000, а в США, России и Китае машины собственного производства.

В США это бомбардировщик американской корпорации Northrop Grumman B-21 Raider. Он должен заменить легендарный B-2 Spirit, выполненный по схеме "летающее крыло". Создавать новый бомбардировщик начали четыре года назад, стоимость одного самолета - 600 миллионов долларов. В США надеются, что первый полет B-21 Raider состоится в 2022 году.

В России делают ставку на ПАК ДА. Его испытания должны начаться уже в нынешнем году. Разработкой занимается конструкторское бюро Туполева. Предполагается, что это будет "летающее крыло". Самолет станет дозвуковым, малозаметным и с высоким уровнем автономности - до 12 тысяч километров.

Китайское "летающее крыло" Xian Н-20 пройдет наземные испытания в 2021 году. Самолет также будет дозвуковым, сможет взять на борт до 10 тонн груза, в том числе ядерные ракеты, которые полетят до 8,5 тысячи километров.

Folha de S. Paulo пишет, что пока в странах работают над новыми стратегическими бомбардировщиками, поэтому используют парк имеющихся в настоящее время в наличии самолетов разных марок и модификаций, в том числе и модернизированных.


Светлана Цыганкова

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Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Mirage-2000
Компании
Northrop Grumman
Туполев
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
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