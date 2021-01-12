Войти
Российская газета

NI высоко оценил потенциал тактического ядерного оружия России

951
0
0
ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: rg.ru

Россия обладает самым большим в мире арсеналом тактического ядерного оружия - от трех до шести тысяч боеголовок. Причем их носители постоянно обновляются и совершенствуются. Русский атомный кулак - эффективный инструмент для победы в крупной войне, пишет The National Interest.

Грань между тактическим и стратегическим ядерным оружием размыта в силу многих причин. Во-первых, из-за завесы секретности, под которой все государства-члены ядерного клуба скрывают свои арсеналы. Во-вторых, не существует четких определений, какое оружие относить к тактике, а какое - к стратегии. В грубом приближении стратегические боеголовки предназначены для нанесения ударов по инфраструктуре противника: командным пунктам, городам, промышленным районам. Тактические заряды используются на поле боя в момент боестолкновения.

Крупнейшим арсеналом тактических ядерных боеголовок в России владеет военно-морской флот. Термоядерные заряды различной мощности могут устанавливаться на варианты крылатых ракет "Калибр" для надводных кораблей и подлодок. "Калибры" используют многие корабли ВМФ РФ, включая новейшие атомные подлодки типа "Ясень" и фрегаты класса "Адмирал Горшков".

Следом идут ВВС. Модернизированные морские ракетоносцы Ту-22М3М смогут использовать гиперзвуковую ракету "Кинжал". В ядерном оснащении она представляет большую опасность, поскольку шансы перехватить ее близки к нулю. По неофициальным данным, носителем ядерного оружия станет и самолет пятого поколения Су-57. А дальний бомбардировщик следующего поколения ПАК ДА уж точно получит на вооружение ядерные ракеты.

Ядерный потенциал Сухопутных войск модернизируется при помощи мобильных ракетных комплексов "Искандер-М". Этот далеко не полный перечень показывает, что армия России располагает богатым арсеналом термоядерных боеголовок и они постоянно модернизируются вместе со средствами их доставки.

Тактическое ядерное оружие России - не обязательно средство первого удара. Скорее это резервный инструмент для быстрого достижения преимущества в широкомасштабном конфликте, считает NI. Издание подчеркивает, что такая война сейчас маловероятна. Тем не менее тактические ядерные боеголовки были и остаются наиболее эффективным средством защиты обширных границ и интересов РФ.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Искандер
Кинжал БР
ПАК ФА
Ту-22М
Проекты
22350
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Калибр КР
ПАК ДА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.01.2021
The National Interest (США): тактического ядерного оружия у России больше всех в мире
14.11.2019
Как Шойгу изменил российскую армию
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства