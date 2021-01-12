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РИА Новости

Горбачев призвал Москву и Вашингтон к корректировке военных доктрин

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в Московском Доме Книги
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в Московском Доме Книги.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Продление договора СНВ-3 должно быть лишь первым шагом, России и США надо договариваться о дальнейших сокращениях вооружений и вовлекать в переговоры другие ядерные державы, а также корректировать военные доктрины в сторону неприменения ядерного оружия первыми, заявил в интервью РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Бывший советский лидер отметил, что раньше неоднократно встречался с избранным президентом США Джо Байденом. По его словам, будучи сенатором, тот поддерживал все советско-американские договоренности по ядерному разоружению, а как вице-президент поддержал договор СНВ-3, подписанный президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

"Во время предвыборной кампании он (Байден) говорил, что договор надо продлить. Но это, я считаю, лишь первый шаг. Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит", - заявил Горбачев.

Он убежден, что затем необходимо вовлекать в эти переговоры и другие ядерные державы. "Это очень большая повестка дня, очень сложная. Если США и Россия за нее возьмутся по-настоящему, то выиграют и они, и все остальные", - уверен экс-президент СССР.

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Россия
США
Персоны
Барак Обама
Медведев Дмитрий
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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