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ЦАМТО

В РВСН поступили около 70 боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М"

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БПДМ «Тайфун-М»
Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М».
Источник изображения: imgur.com

ЦАМТО, 11 января. С 2012 года в соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступили около 70 боевых противодиверсионных машин БПДМ "Тайфун-М". В 2021 году поставка данной техники будет продолжена.

БПДМ "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Уникальность данной машины заключается в ее оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом. "Тайфун-М" имеет возможности по обнаружению противника на дальности до пяти километров.

Наряду с БПДМ, в войска поступает уникальный тренажер для обучения личного состава подразделений охраны и разведки ее применению, что позволяет находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

Благодаря многофункциональности тренажер дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа "Тайфун-М" – от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения РВСН от 9 января.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
Тайфун-М
Проекты
БПЛА
Тайфун
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