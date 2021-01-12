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ЦАМТО

В 2021 году ВКС перевооружат первый полк на новейший комплекс С-350

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Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы России
Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы России.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 11 января. В 2021 году в ВКС планируется поставить на вооружение два полковых комплекта ЗРС С-400 "Триумф" и 18 ЗРПК "Панцирь-С".

Помимо этого, планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".

В 2020 году в ВКС поступило на вооружение четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и 24 ЗРПК "Панцирь-С", которые были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях. Также в 2020 году для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр ЗРВ в Ленинградской области был поставлен первый комплекс С-350.

Для повышения профессионального уровня и слаженности боевых расчетов войск противовоздушной обороны в 2020 году на базе ВУЗов Воздушно-космических сил проводилась переподготовка и повышение квалификации специалистов ЗРВ. Всего было подготовлено более 2000 специалистов зенитных ракетных войск, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ от 9 января.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
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