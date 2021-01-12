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ЦАМТО

В ВДВ поступают современные тренажерные системы для обучения военнослужащих

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Тренажер «Вега-СВ»
Электронный стрелковый тренажер «Вега-СВ».
Источник изображения: Компания «Транзас»

ЦАМТО, 11 января. В ВДВ поступают современные тренажеры для обучения военнослужащих основным навыкам боевого применения штатного вооружения и используются как в индивидуальном порядке, так и в составе экипажей (отделений).

Программное обеспечение тренажеров позволяет создать тактическую обстановку любой сложности, сформировать виртуальное боевое пространство, в котором осуществляется моделирование вооруженного противоборства с учетом времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Военнослужащие из соединений ВДВ, дислоцированных в Омске, Рязани, Иванове, Новороссийске, Пскове, Ульяновске, Уссурийске и Улан-Удэ, повышают свое боевое мастерство на электронных тренажерах стрелковой подготовки "Вега-СВ".

Десантники успешно осваивают тренажер для подготовки расчетов зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М3".

Наводчики и командиры боевых машин проводят занятия на тренажерах огневой подготовки БМД-2, отрабатывая разведку целей, стрельбу с места, в движении и с коротких остановок по появляющимся и движущимся целям, воздушным низколетящим целям.

Во всех поступающих в ВДВ тренажерах применены новейшие отечественные технологии, позволяющие создавать имитацию реального боя для стрелка, включая колебания и отдачу используемого оружия при выстреле. Кроме того, боевые действия моделируются в режиме "3D" с применением сложных методов компьютерной графики, вычислительной геометрии и искусственного интеллекта.

Таким образом, десантники проводят тренировки в едином виртуальном поле боя, моделируя его на различных макетах реальных объектов или участках местности, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения Воздушно-десантных войск от 9 января.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-2
Стрела 10М3
Стрела-10
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